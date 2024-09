Ploile torentiale se muta in vestul tarii

Ploile se muta in vestul tarii. Meteorologii au emis un cod galben de precipitatii valabil pana luni dimineata. O parte din judetul Tulcea va fi sub cod portocaliu. Pana la ora 16.00 este in vigoare un cod galben de ploi insemnate cantitativ.In Banat, Crisana, sud-vestul Transilvaniei, local in zona de munte a Olteniei si in nordul Dobrogei va ploua insemnat cantitativ. Prin acumulare cantitatile de apa vor fi de 20...25 l/mp si izolat de peste 30...40 l/mp, potrivit ANM.De la ora 16.00 si ... citește toată știrea