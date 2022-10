PNL Timis pregateste un nou sondaj intern pentru a stabili candidatul la Primaria Timisoara

PNL Timis face periodic sondaje prin intermediul carora sa stabileasca cei mai buni candidati pentru functiile supreme din administratia timisoreana si cea a judetului, a anuntat Alin Nica, liderul PNL Timis."Noi am facut un asemenea sondaj intern in februarie si o parte din rezultate le-am prezentat in sedinta Biroului Politic Judetean. Acum pregatim un nou sondaj pe Timisoara. Vom face de doua ori pe an, asta este tinta noastra, sa vedem evolutiile, increderea cetatenilor in actualii ... citeste toata stirea