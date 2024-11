Parteneriatul dintre Universitatea Politehnica Timisoara si sediile Continental din Timisoara a fost premiat la recenta gala de excelenta pentru industria auto Romanian Automotive Forum & Awards 2024, ce a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute, la Bucuresti. UPT este singura institutie de invatamant superior premiata in cadrul galei pentru colaborarea fructuoasa pe care o are cu compania Continental de 25 de ani.Intr-o era a mobilitatii in continua evolutie definita de tehnologie, ... citește toată știrea