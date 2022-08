Politist de 20 de ani din Arad, prins de colegi cu numere false la masina neinmatriculata

Un politist de 20 de ani din Arad este cercetat penal si face obiectul unei anchete disciplinare dupa ce a fost prins in trafic de catre colegi la volanul unui autoturism neinmatriculat, dar pe care a instalat placute cu numerele altei masini, noteaza Agerpres.Politistul, angajat la postul de politie din Misca, a fost oprit in trafic in 12 august, la volanul unui Audi cu numere false, de politistii de la Chisineu Cris. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) a facut public cazul joi, aproape ... citeste toata stirea