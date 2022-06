Politist din Timisoara, viral pe TikTok. Filmeaza cum refuza spagi de sute de euro si ce reactii au soferii

Un politist din Timisoara a devenit viral pe TikTok, dupa ce a postat imagini cu soferi care ii ofera bani ca sa inchida ochii la greselile din trafic. Este angajat la Brigada Autostrazi si spune ca vrea sa schimbe imaginea sistemului. Are zeci de inregistrari cu soferi care incearca sa-i dea spaga, filmate cu camera de pe echipamentul de serviciu. Doar in acest an a facut zece denunturi pentru dare de mita, scrie https://observatornews.ro/.50, 100 de euro si chiar mai mult. Ca sa fie iertati, ... citeste toata stirea