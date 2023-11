O politista din judetul Timis care a incercat sa aplaneze un conflict in localitatea Beregsau Mare a fost atacata si batuta de o femeie. Agresoarea a fost arestata preventiv, 30 de zile, fiind acuzata de ultraj.Politista a reusit sa isi cheme colegii in ajutor, iar acestia au imobilizat-o pe agresoare."In data de 04.11.2023, in jurul orei 19:50, in timp ce inculpata se afla in localitatea Beregsau Mare, judetul Timis, a agresat-o fizic pe persoana vatamata, agent ... citeste toata stirea