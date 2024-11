Politisti si procurori ai DIICOT fac peste 50 de perchezitii, la o grupare specializata in procurarea si vanzarea de droguri si substante psihoactive

Politisti si procurori ai DIICOT Arad fac, marti, peste 50 de perchezitii in judetul Arad, intr-un dosar in care 24 de persoane sunt suspectate ca procurau si vindeau droguri si substante psihoactive.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Arad, impreuna cu politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, fac, marti, 53 de perchezitii domiciliare in judetul Arad, intr-un dosar privind constituirea ... citește toată știrea