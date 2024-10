Politistii banuiesc ca cei trei frati disparuti din judetul Hunedoara s-ar afla alaturi de tatal lor si continua cercetarile pentru a stabili exact unde sunt acestia

Cei trei frati dati disparuti in timp ce se aflau sub supravegherea unei bone, in judetul Hunedoara, ar fi impreuna cu tatal lor, cel care a si anuntat disparitia lor. Politistii continua cercetarile in acest caz, pentru a stabili exact unde se afla acestia."In legatura cu cazul celor trei copii disparuti din localitatea Simeria, politistii continua cercetarile in vederea identificarii acestora. In cursul noptii trecute, politistii au reintrat in contact cu tatal copiilor, cel care a si ... citește toată știrea