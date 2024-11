Pompierii au salvat trei persoane, dupa ce un incendiu le-a cuprins locuinta

Un incendiu a izbucnit, duminica, la o casa de tip duplex din Lupeni, judetul Hunedoara, focul cuprinzand atat acoperisul, cat si interiorul locuintei. Trei persoane au fost salvate de pompieri, dintre care doua se aflau in casa si erau intoxicate cu fum."In timpul unei interventii de stingere a unui incendiu, izbucnit in aceasta dimineata la o casa de locuit din Lupeni, dar si in urma misiunii de cautare-salvare persoane surprinse in interior, desfasurata simultan, pompierii militari din ... citește toată știrea