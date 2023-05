Ambasada Spaniei in Romania si Republica Moldova impreuna cu Instituto Cervantes din Bucuresti, in colaborare cu Banca Nationala a Romaniei - Sucursala regionala Timis, organizeaza, in perioada 9 mai - 9 iulie 2023, in cadrul Timisoara Capitala Europeana a Culturii, expozitia de fotografie "Portrete ale cinematografiei spaniole".Evenimentul este realizat de creatoarea spaniola Victoria Iglesias, in jurul cladirii Bancii Nationale a Romaniei din Timisoara, de pe bv. Ion C. Bratianu, nr. 1. ... citeste toata stirea