Postasii nu mai vor sa fie saracii Romaniei! BNS Timis: "Stop abuzurilor din Posta Romana!"

Blocul National Sindical lanseaza in Timis si in celelalte orase din tara campania ,,Postasii nu mai vor sa fie saracii Romaniei! Stop abuzurilor din Posta Romana!"BNS atentioneaza ca daca se va ajunge in situatia demararii grevei generale in cadrul companiei Posta Romana, aproape jumatate din populatia Romaniei va avea de suferit!Asta tinand cont de obiectul de activitate al Postei Romane, acela de a ... citește toată știrea