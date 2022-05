Poster X Poem. O provocare lansata tinerilor poeti si artisti vizuali din Timisoara

Poster X Poem Young este provocarea lansata de Poster X Poem pentru tinerii timisoreni, care au ocazia sa creeze propriile lor postere poem.10 tineri artisti vizuali vor putea participa, pe 4 si pe 5 iunie, la un atelier de poster making condus de Ovidiu Hrin si vor transforma 10 poeme, de la 10 tineri poeti, in 10 postere poem.Posterele realizate in cadrul atelierului vor fi expuse intr-o locatie din Timisoara, in luna iulie. Atat participarea la atelier, cat si selectia textelor se face ... citeste toata stirea