Poveste de Craciun - o noua premiera la Teatrul German de Stat Timisoara

Am inceput repetitiile la o noua premiera, spectacolul pentru copii "Poveste de Craciun", o adaptare a faimosului roman semnat de Charles Dickens. Regia ii apartine Taniei Draghici, dramaturgia a fost asigurata de Mira Esara, iar muzica este compusa de Flavian Chitic. Decorurile si costumele sunt semnate de Ioana Popescu, scenografa Teatrului German de Stat Timisoara.Este o seara friguroasa, dar nici afara nu e asa rece ca in biroul si in inima lui Scrooge. Suntem in Ajunul Craciunului, toata ... citește toată știrea