Praful saharian, extrem de periculos pentru sanatate. Recomandarile medicilor de la Spitalul Victor Babes Timisoara

Conform medicilor de la Spitalul Victor Babes Timisoara, in fiecare an ne confruntam cu cel putin doua episoade de praf saharian care ajunge in Romania adus de curentii din Nordul Africii. Nisipul fin, din componenta norului de praf contine magneziu, fier, calciu si granule de fosfor, chiar si mercur. Expunerea la acest praf este nociva pentru sanatate. Concentratia de elemente nocive este foarte mare si poate afecta nu doar persoanele cu probleme respiratorii ci si pe cele sanatoase. ... citeste toata stirea