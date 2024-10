Prefectul de Timis, acuzatii grave la adresa primarului din Sacalaz: A lasat comuna fara salubritate si aduna gunoaiele pe terenurile comunitatii

Deseurile Sacalazului sunt adunate pe diferite terenuri ale municipalitatii, pentru ca acolo nu mai exista de mult un contract cu o firma de salubrizare, acuza prefectul de Timis, Mihai Ritivoiu. Situatia este dezastruoasa si aceasta a aparut din cauza responsabilitatii primarului in functie, care a pierdut ultimele alegeri, mai spune oficialul."De saptamani intregi, toate deseurile primariei Sacalaz sunt adunate in mod ilegal in diferite locuri din comuna, pe terenurile primariei. E vorba de ... citește toată știrea