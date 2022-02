Prefectul Mihai Ritivoiu a controlat Clinica de Neuropsihiatrie din Timisoara: "Nu se sta in frig. Nu este apa calda!"

Duminica, 6 februarie, prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu, a facut un control la Clinica de Neuropsihiatrie Infantila a Spitalului de Copii Timisoara, dupa semnalele din presa ca micutii pacienti parintii si medicii stau in frig, in saloane.In urma informatiilor din presa si a mai multor apeluri facute de cetateni in mediul online, prefectul Ritivoiu a convocat o echipa a Directiei de Sanatate Publica pentru a verifica situatia la fata locului si pentru a se clarifica daca intr-adevar ... citeste toata stirea