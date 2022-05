Prefectul Mihai Ritivoiu i-a pus gand rau "mafiei inmatricularii de masini". Program special de 1 iunie la "pasapoarte"

Prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu (PSD), a anuntat mai multe masuri in privinta deconcentratelor. In primul rand, ar fi vizate serviciile de inmatriculare autovehicule si pasapoarte. In primul caz, Ritivoiu a identificat modul de operare al "mafiei inmatricularii de masini", care blocheaza aproximativ 30% dintre programarile online, si va merge la Bucuresti sa ceara masuri. Tot aici a fost schimbat si seful. In celalalt caz, prefectul insista pe programe prelungite la ghisee, inclusiv ... citeste toata stirea