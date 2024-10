Prefectura Timis anunta inceperea instalarii noilor primari

Prefectura Timis a anuntat ca de astazi incepe numirea primarilor pe care cetatenii i-au votat. Deocamdata, Timisoara nu a ajuns la rand, dar cea mai buna veste este ca Lugojul va avea, in sfarsit, primar.Prefectura Timis anunta ca au demarat ceremoniile de instalare a primarilor desemnati in urma scrutinului din vara. In perioada 18 - 21 octombrie 2024, in judetul Timis, sunt programate mai multe sedinte privind ceremoniile de constituire a Consiliilor Locale si depunerea juramantului de ... citește toată știrea