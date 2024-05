Teatrul National din Timisoara organizeaza vineri, 14 iunie 2024, in Sala Mare a Teatrului National, un eveniment european in premiera absoluta - repetitia generala cu public a spectacolului TREZIRE, viitoarea premiera a celebrului regizor si actor italian Pippo Delbono.Publicul are pentru prima data sansa de a intra in laboratorul de creatie al unuia dintre marile spirite ale culturii timpului nostru. Pippo Delbono este un artist pentru care lumea este un spectacol fabulos, alcatuit din ... citește toată știrea