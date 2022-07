Premiera! Girocenii pot vota un proiect care va stabili cum trebuie sa arate un drum civilizat

In cadrul primului proces de bugetare participativa, locuitorii din Giroc Timis pot vota un proiect care isi propune sa stabileasca un standard de construire al unui drum."Ideea s-a nascut din dezamagirea repetata cauzata de lucrari neconforme, lipsite de uniformitate si uneori lipsite de logica. In Romania, daca se toarna asfalt, inseamna ca s-a facut un drum, nu se construieste integrat. Se consuma bani cat pentru un drum civilizat asa cum vedem in strainatate, dar ne alegem cu ... citeste toata stirea