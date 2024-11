Premiera istorica: Angajatii Arhivelor Nationale din Timis intra in greva de avertisment

Pentru prima data in cei 192 de ani de existenta a Arhivelor Nationale ale Romaniei, angajatii Serviciului Judetean Timis, alaturi de colegii din serviciile judetene si din Bucuresti, au intrat luni, 4 noiembrie 2024, intr-o greva de avertisment, desfasurata intre orele 12:00 si 14:00. Aceasta actiune marcheaza o premiera si pentru Ministerul Afacerilor Interne, sub care functioneaza institutia.Sindicalistii avertizeaza ca, daca revendicarile lor nu vor fi luate in considerare, vor declansa ... citește toată știrea