Premiera la Partos. "Festivalul orezului", cu delicii culinare si spectacole

In premiera, "Festivalul orezului" va avea loc, in data de 23 iunie de la ora 12:30, in comuna Banloc, satul Partos, capitala spirituala a Banatului. Evenimentul va avea loc cu prilejul Zilelor artei sacre si va avea sprijin si din partea companiei "Profi - punem suflet in comunitate".Aici se afla pescarii, campuri cu orez, pe o suprafata de 200 de hectare, si celebra manastirea "Sfantul Iosif cel Nou", sfant recunoscut ca ocrotitorul Banatului. Fondurile stranse din toate vanzarile vor ajuta ... citește toată știrea