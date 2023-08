Lavanda multa, apa de lavanda, uleiuri, perne si saculeti dolofani de tot felul, toate acestea cu lavanda vor fi expuse in acest weekend, 12-15 august in Piata Victoriei, cu prilejul organizarii Lavanda Fest - Timisoara 2023.Vor participa peste 50 de producatori din Romania cu o sumedenie de creatii inedite, faurite local.Pe langa produsele principale, lavanda ne ofera posibilitatea de a strange toata mireasma ei in saculeti dolofani, perne decorative, toate doldora de floare mov.Pentru ... citeste toata stirea