Premiera medicala nationala la Spitalul Judetean din Timisoara. Interventie deosebit de rara la nivel mondial

La Spitalul Judetean din Timisoara s-a realizat o procedura medicala inovatoare, efectuata pentru prima data in Romania. Echipa de medici timisoreni, sub coordonarea dr. Cristian Mihalea, specialist in neuroradiologie interventionala din Paris, a efectuat un tratament hibrid, neurochirurgical si endovascular, pentru a salva viata unui pacient de 60 de ani.Procedura a fost aplicata pentru tratarea unei fistule durale, o afectiune grava caracterizata printr-un scurtcircuit intre artere si vene, ... citește toată știrea