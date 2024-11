Premiera medicala nationala la Spitalul Judetean Timisoara: procedura hibrida unica in Romania

Spitalul Judetean Timisoara marcheaza o noua premiera nationala, in anul in care celebreaza 50 de ani de la infiintare. Medicii spitalului au realizat pentru prima data in Romania o procedura hibrida de embolizare prin punctie percutanta directa, utilizand tehnici combinate de neurochirurgie si neuroradiologie interventionala.O abordare medicala revolutionaraProcedura a vizat tratarea unei fistule durale complexe la un pacient de 60 de ani, cu antecedente de hemoragii intracerebrale. ... citește toată știrea