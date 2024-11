Premiera! Studentii francofoni de la 14 cluburi CLEF din 9 tari se reunesc la USV Timisoara

Agentia Universitara a Francofoniei in Europa Centrala si Orientala, in parteneriat cu Universitatea de Stiintele Vietii (USV) Timisoara, organizeaza prima reuniune a Cluburilor Studentilor Francofoni din Europa Centrala si Orientala (CLEF).Evenimentul va avea loc, in perioada 5 - 7 noiembrie 2024, la sediul USV.Cele 14 cluburi CLEF sunt repezentate de peste ... citește toată știrea