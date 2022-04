Premierele cinematografice VIP Cinema City Timisoara

Luna aprilie aduce premiere mult asteptate la Cinema City, productii pe care iubitorii Marelui Ecran le pot descoperi intr-o atmosfera demna de Hollywood, acolo unde filmele sunt la ele acasa: la cinema. Unele dintre cele mai asteptate titluri ale anului sunt gata de lansare in acest weekend la Cinema City si promit sa tina publicul nemiscat in salile VIP - si nu numai.Premiere captivante in acest weekend la VIPDin acest weekend, actiunea si aventura intra in forta la cinema, lucru care ... citeste toata stirea