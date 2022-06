Preturile apartamentelor au crescut usor in luna mai. Cererea pentru locuinte a crescut cu 13%

Toate cele sase centre regionale au fost caracterizate, per ansamblu, de o tendinta de crestere in ultima luna incheiata. Pe parcursul lunii mai, datele generate de Imobiliare.ro releva o tendinta de crestere a interesului pentru achizitia de proprietati rezidentiale in marile orase, comparativ cu perioada martie-aprilie."In ultimele 30 de zile, cererea atat pe segmentul chiriilor cat si al vanzarilor a inregistrat un avans important fata de luna anterioara, la nivel national. In ceea ce ... citeste toata stirea