Preturile apartamentelor din Timisoara au crescut usor in luna august

In majoritatea centrelor regionale cu cea mai intensa activitate de tranzactionare, in primele opt luni ale acestui an pot fi observate evolutii pozitive fata de anul 2021.Dupa un recul de -1,3% in iulie, preturile locuintelor au inregistrat o evolutie pozitiva in ultima luna de vara. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, asteptarile vanzatorilor de apartamente s-au majorat usor, astfel, cu 0,6% in august, de la 1.722 la 1.733 de euro pe metru patrat util. In mod interesant, toate centrele ... citeste toata stirea