Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, suma medie solicitata, la nivel national, de vanzatorii de apartamente (noi si vechi) a ramas stabila in luna mai la nivelul de 1.427 euro pe metru patrat util (fata de 1.425 de euro pe metru patrat util la finele lui aprilie). Evolutii negative au fost inregistrate doar in Bucuresti si Iasi, in timp ce in Timisoara, Brasov si Cluj-Napoca apartamentele s-au scumpit. Cresteri de pret au fost inregistrate si in orasele medii, precum Sibiu, Oradea si Craiova - ... citeste toata stirea