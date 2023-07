Cupa MAX Ausnit Editia XI-a 2022 Lugoj, Sambata 30 Iulie 2022, CopyrightCornel PutanLa Lugoj va avea loc duminica, 23 iulie, cea de-a 12-a editie a Cupei Max Ausnit la ciclism. Considerata pana in acest an, neoficial, cea mai importanta cursa de o zi din Romania, incepand cu acest an a primit si confirmarea internationala, fiind prima competitie de ciclism de sosea de o zi din tara noastra inclusa in calendarul Uniunii Cicliste Internationale (UCI). UCI este forul international sub egida ... citeste toata stirea