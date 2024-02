Prima editie 2024 a Salonului Industriei Usoare

In perioada 21 - 25 februarie 2024, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timis gazduieste prima editie din acest an a SALONULUI INDUSTRIEI USOARE, eveniment traditional in randul expozitiilor de profil din vestul tarii, o gala a tendintelor modei in sezonul iarna-primavara 2024.Peste 50 de firme din intreaga tara, producatori si comercianti, vor expune spre vanzare, la preturi promotionale, o gama diversificata de articole de imbracaminte, tricotaje, lenjerie intima, incaltaminte, marochinarie, ... citește toată știrea