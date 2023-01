Prima editie a Salonului industriei usoare pe acest an inaugureaza calendarul expozitional al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis pentru anul 2023!Astfel, in perioada 8 - 12 februarie, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timis gazduieste o noua editie a salonului, eveniment traditional in randul ... citeste toata stirea