Prima masina complet autonoma care circula in Timisoara

In premiera, in Timisoara a fost adusa o masina prototip complet autonoma cu care au fost organizate, in Piata Unirii, tururi demonstrative. Vehiculul electric a fost dezvoltat de Continental in colaborare cu Easy Mile."Avem o masina care se conduce singura, fara sofer, fara volan, care poate sa transporte oameni. Masina merge singura pe un traseu care este dinainte programat. Se opreste daca apar obstacole, merge apoi mai departe, se comport in trafic ca o masina normal. Avem deja 180 de ... citeste toata stirea