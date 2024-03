Prima persoana cautata depistata de catre jandarmii din vestul tarii prin intermediul aplicatiei E-DAC este un barbat condamnat in Spania pentru infractiuni sexuale

Un barbat dat in urmarire internationala, in conditiile in care se sustragea executarii unei pedepse cu inchisoarea pentru infractiuni de natura sexuala, condamnare data de justitia spaniola, a fost depistat duminica, la Oradea, de catre jandarmi."Un barbat condamnat pentru infractiuni sexuale a fost descoperit astazi de jandarmi, prin intermediul aplicatiei lansate de MAI, cu ocazia aderarii la Schengen. Este vorba despre un barbat in varsta de 56 de ani, urmarit international pentru ... citește toată știrea