Prima zi de CODRU Festival a strans la Padurea Bistra peste 20000 de mii de participanti care au dansat si cantat la unison sub un apus spectaculos in mijlocul naturii.Trupa Parov Stelar, a sustinut un concert extraordinar de de 70 de minute. Piesele cunoscute All Night, Catgrove sau Princess s-au auzit pe pe scena SUB SOARE. Tot pe scena principala au urcat si Alborosie & Shengen Clan care au adus cultura muzicii reggae in fata festivalierilor Acordurile rock mult iubire au fost aduse de ... citeste toata stirea