In aceasta luna ar urma sa fie derulata o operatiune de plasare a unor obligatiuni verzi denominate in euro, emise de Primaria Municipiului Resita, in valoare de 17,2 milioane euro. Fondurile vor fi utilizate pentru a putea acoperi cheltuielile neeligibile si cofinantarile la proiectele derulate cu fonduri europene. Este o premiera cand o administratie publica locala a unui municipiu de talie medie emite obligatiuni verzi si apeleaza la mecanismele pietei de capital pentru finantarea ... citeste toata stirea