Primaria Sacalaz asfalteaza doua strazi principale, in cartierul Florilor

Primaria Sacalaz a inceput asfaltarea strazilor, in cartierul Florilor. "Asa cum am promis, am inceput asfaltarea, iar de cate ori va fi nevoie, voi transmite live stadiul lucrarilor. Impreuna cu viceprimarul, am iesit sa verificam situatia pe santier", a declarat primarul Nicu Viorel, la debutul activitatilor.Mai intai vor fi asfaltate doua strazi din carterul Florilor. Va fi pus un strat de rezistenta de 10 cm. "Asteptam contestatarii sa vina sa masoare. Scuzati revolta fata de aceste ... citeste toata stirea