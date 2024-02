Primaria Timisoara a achitat ultima transa din datoria istorica a COLTERM-ului la EON

Municipalitatea a platit ultima transa a datoriei istorice a societatii de termoficare catre furnizorul E.ON. Prin achitarea sumei de 284.238 lei se incheie o lunga perioada in care datorii catre E.ON, neplatite de ani de zile, au fost achitate de primarie.Datoriile istorice ale COLTERM se ridicau la peste 72 de milioane de lei, reprezentand facturile neplatite de societatea de termoficare inca din anul 2013. Primaria a reusit, in anul 2021, sa obtina esalonarea acestei datorii, in rate care ... citește toată știrea