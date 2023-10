Primaria Timisoara a castigat definitiv procesul impotriva reprezentantilor No Name, asupra carora au fost dispuse masuri de demolare a constructiilor ilegale care ocupa domeniul public.Firma SOLDADO a cerut, in 22 mai 2023, suspendarea dispozitiei primarului Dominic Fritz, prin care s-au impus masurile de demolare. In 13 iunie 2023, Primaria a castigat in prima instanta, iar miercuri, 11 octombrie 2023, a castigat definitiv.No Name ocupa un teren din domeniul public cu suprafata de 6.552 ... citeste toata stirea