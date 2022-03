Primaria Timisoara a demarat lucrari in zona Modern

Doua strazi importante din zona Modern, sunt in curs de reabilitare: strada Orastie si Alpinistilor, iar lucrarile sunt aproape de finalizare.Zona este intens folosita de cei care intra in oras pentru a evita aglomeratia de pe Calea Dorobantilor, de locuitorii din zona si de cei care vin din Ghiroda.Lungimea strazilor care sunt in curs de modernizare este de 827,963 m.Carosabilul se amenajeaza pe o suprafata totala de 5.489,41 mp, se vor realiza 81 de accese la proprietati, se vor monta ... citeste toata stirea