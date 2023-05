O firma din Tartasesti, Dambovita, a semnat contractul de proiectare de transformare in parc pentru Padurea Verde si va primi 140.000 de lei pentru a realiza, in 245 de zile, documentatia. E la al doilea contract pe aceasta tema, dupa ce a mai primit 109.000 lei pentru a face si studiul de oportunitate tot pentru transformarea mentionata.Interventiile preconizate vor fi minim invazive, iar materialele folosite vor fi ecologice. Firma de proiectare va avea in vedere: conservarea ... citeste toata stirea