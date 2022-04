Primaria Timisoara aloca mai multi bani pentru bursele scolare, la nivelul stabilit prin hotarare de guvern

Elevii inscrisi la unitatile de invatamant din Timisoara vor primi burse mai mari in 2022, transmit reprezentantii Primariei Timisoara. Desi nu mentioneaza acest lucru in comunicatul remis presei marti, 15 aprilie, cresterile sunt cele obligatorii prin HG 1.094/06.10.2021. Ce-i drept, in comunicat se vorbeste despre o alocare mai mare. Vorbim de patru milioane de lei in plus alocate in acest an. Banii vor veni din sumele defalcate din TVA si din bugetul local.In urmatoarea sedinta, ... citeste toata stirea