Primaria Timisoara va achizitiona servicii de salubrizare, menite sa asigure continuitatea operatiunilor de curatenie si colectare a deseurilor in oras, pana la incheierea unui contract nou. Inainte de inceperea procedurii, decizia va fi supusa votului consilierilor locali.Masura vine in contextul in care administratia locala face eforturi pentru a imbunatati situatia curateniei in oras, atat in baza contractului actual, cat si prin demararea procedurilor pentru incheierea unui contract nou. ... citeste toata stirea