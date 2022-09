Primaria Timisoara cauta proiectant pentru eficientizarea energetica a cladirii Liceului Teoretic "Jean-Louis Calderon"

Miercuri, 7 septembrie, Primaria Timisoara a lansat licitatia pentru serviciile de proiectare in cadrul investitiei de crestere a eficientei energetice la Liceul Teoretic J.L.Calderon, str. Cornelia Salceanu nr.11. Aceasta ar fi, potrivit unui comunicat al primariei, una dintre cele trei investitii de reabilitare a unitatilor de invatamant pentru care s-au depus cereri de finantare nerambursabila prin PNRR. In total, ar fi vorba despre aproape 60 de milioane de lei pentru investitii in noua ... citeste toata stirea