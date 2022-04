Primaria Timisoara cauta recenzori. Iata cum puteti participa!

In perioada 16 mai - 17 iulie, recensamantul populatiei si locuintelor se va desfasura prin colectarea datelor de catre recenzori in teren, prin interviuri fata in fata (cu ajutorul tabletelor)."Pentru aceasta etapa, Primaria Municipiului Timisoara incheie contracte de prestari servicii pentru un numar de 341 de recenzori pentru colectarea datelor in teren si 17 recenzori sefi pentru monitorizarea/coordonarea colectarii datelor. Va fi nevoie, de asemenea, de un coordonator la nivel de unitate ... citeste toata stirea