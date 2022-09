Primaria Timisoara mai si castiga in instanta. A doua organigrama a administratiei Fritz nu mai este suspendata

Marti, 20 septembrie, administratia Fritz a inregistrat o victorie in instanta in fata sindicatului condus de Tiberiu Negrei: organigrama aprobata in martie 2022 nu mai este suspendata. Curtea de Apel Timisoara a decis, astfel, sa admita recursul primariei la sentinta data in mai de Tribunalul Timis si sa trimita cauza spre rejudecare."Practic, prin aceasta decizie, magistratii Curtii de Apel Timisoara au admis ca organigrama in vigoare nu are acelasi continut ca organigrama adoptata anul ... citeste toata stirea