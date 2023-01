Primaria Timisoara vrea sa treaca in patrimoniul orasului peste 50 de hectare de teren de la CET Sud

Primarul Dominic Fritz cere Guvernului Romaniei transmiterea in domeniul public al Municipiului Timisoara a peste 50 de hectare pe care functioneaza CET Sud. In acest sens, a inaintat Consiliului Local un proiect de hotarare care va fi discutat in sedinta de astazi. Aceste terenuri se afla in proprietatea Statului Roman si administrarea COLTERM si conform legii, ar trebui sa apartina domeniului public al Municipiului."Este inca unul din demersurile pe care le facem pentru intregirea ... citeste toata stirea