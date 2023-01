Primarii din Timis, Arad, Caras Severin si Hunedoara se reunesc la prima sedinta, din 2023, la Sandra

Primarii din 4 judete din Banatul istoric: Timis, Arad, Caras Severin si Hunedoara, se reunesc la prima sedinta, din 2023, joi 26 iunie, in sala festiva a caminului cultural din satul Uihei, comuna Sandra. Vasile Todi a explicat ca, in acelasi timp, vor fi convocati si membrii Senatului Asociatiei Primarilor din Banatul Istoric, precum si invitati din randul carora se vor propune noi membri in cadrul Senatului si se vor face noi primiri in cadrul APBI, a carei presedinte este edilul din Buzias, ... citeste toata stirea