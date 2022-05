Primariile din Timisoara, Dumbravita si Ghiroda au depus proiectul comun pentru achizitionarea a 25 de troleibuze noi, de 12,5 milioane de euro, prin PNRR

Proiectul Primariei Timisoara, realizat impreuna cu primariile comunelor periurbane Dumbravita si Ghiroda, pentru finantarea prin PNRR a unei achizitii de 25 de noi troleibuze, echipate cu baterii, in valoare de 12,5 milioane de euro, a fost depus vineri dimineata. Noile vehicule ar urma sa deserveasca liniile M11 si M14, dar nu numai."Ultimele troleibuze noi au ajuns in Timisoara acum 14 ani. Flota de transport public are nevoie urgenta de modernizare. Pentru acest proiect am incheiat un ... citeste toata stirea